Talea Group, depositata istanza per accesso a strumenti di regolazione della crisi

Talea Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell’e-retailing nei settori salute, benessere e bellezza, ha comunicato di aver presentato aluna domanda ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) per l’accesso agli, con riserva di deposito della proposta di concordato preventivo in continuità diretta e del relativo piano.Con l’istanza, la società ha richiesto al Tribunale la fissazione del termine per il deposito della proposta definitiva nei limiti di legge, nonché la nomina dele l’applicazione dellea tutela dell’attività in corso.Talea Group ha precisato che resta confermata lae che continuerà ad aggiornare il mercato e gli stakeholder sull’evoluzione del percorso procedurale.Il gruppo, nato dal rebranding di, opera con un modello di business articolato in due aree: Consumers, dedicata all’e-retailing multicanale attraverso diversi brand nei comparti salute, benessere, bellezza, ortopedia e arredo design, e Industrial, focalizzata sui servizi media, digital marketing e co-marketing per le imprese.