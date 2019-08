IWBank, utile in netta crescita nel 1° semestre

UBI Banca

(Teleborsa) - Il piano di sviluppo diprocede a ritmi sostenuti, in linea con quanto delineato agli inizi del 2019. La Banca del Gruppospecializzata negli investimenti di individui e famiglie, guidata dal Direttore Generale, ha chiuso il primo semestre 2019 con une masse totali pari a 12 miliardi.Il Consiglio di Amministrazione di IW BANK S.p.A., riunitosi l'1 agosto 2019 sotto la Presidenza di Massimo Capuano, ha approvato la relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 che conferma il quadro di una società solida, con indici patrimoniali tra i più alti del comparto bancario (Total Capital Ratio 18,48% CET1 18,48%), e ben posizionata nell'attuale contesto di mercato e regolamentare grazie al costante incremento della qualità media dei portafogli gestiti dai professionisti abilitati all'Offerta Fuori Sede, alla conferma di un modello di business che fa perno su un’offerta in autentica architettura aperta, tra le più estese del settore di riferimento, e alle consolidate sinergie tra il canale online e la Rete dei Consulenti Finanziari.Nel corso del periodo in esame è proseguito con decisione il percorso di crescita qualitativa della Rete, composta al 30 giugno 2019 da 687 Consulenti Finanziari, con un portafoglio medio attestatosi a circa 14 milioni di euro (+8% rispetto al secondo semestre 2018).Relativamente al comparto trading, IWBank Private Investments si conferma secondo operatore sul mercato retail con una quota di mercato sui controvalori negoziati su MTA conto terzi in crescita nel primo semestre all'11,48% dal 9,86% del giugno 2018 (fonte: Assosim). A conferma del rilevante posizionamento competitivo e del valore degli investimenti dedicati allo sviluppo di soluzioni innovative, IWBank Private Investments si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il premio “FintechAge Award” per l’offerta trading più completa."Nel prosieguo dell'anno - afferma Dario Di Muro - sono certo che l'attrattività del nostro modello di business, che si fonda su un’offerta in autentica architettura aperta, sulle sinergie con il canale dell’online banking e sull'appartenenza ad uno dei principali gruppi bancari italiani, ci porterà a".