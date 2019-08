Salvini avverte chi dice no al Tav: "Mette a rischio il Governo"

(Teleborsa) - Giorni di tensione prima della chiusura delle Aule., che dovrà affrontare la prova delma anche la nuova "sfida" delSi prefigura anche unche ha messo in difficoltà la tenuta tra Lega e Movimento 5 Stelle."Mercoledì si vota una mozione dei 5 stelle per bloccare la Tav e questo sarà un problema.".Un avvertimento dunque sulla riuscita degli ultimi incontri in agenda che: gli incontri ruoteranno intorno al tema del welfare e del lavoro e vedranno sfilare i sindacati e anche le imprese, il Terzo settore e il sistema bancario.Nelle stesse ore a Palazzo Madama Lega e M5S si conteranno in Aula dove è atteso l', provvedimento caro al leader della Lega eAl più tardi mercoledì, sarà la volta delle mozioni Tav che dividono gli alleati. Martedì in agenda c'è il bis della riunione convocata dal Ministro dell'Interno al Viminale sulla manovra, dove si discuterà in particolare di fisco., l'ultimo prima della pausa estiva, che potrebbe approvare il decreto legge sulla scuola, rinviato la scorsa settimana, e il decreto voluto da Luigi Di Maio con le tutele per i rider e interventi sulle crisi d'impresa.