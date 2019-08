Exprivia annuncia i risultati del semestre e rivede l'outlook

Exprivia

(Teleborsa) -chiude il primo semestre conpari a 69,3 milioni di Euro in incremento del 1,2% rispetto allo stesso semestre del 2018 pari a 68,6 milioni.L' Ebitda a 6,2 milioni (con effetto positivo dall'applicazione del nuovo IFRS 16 per 1,1 milioni) rispetto ai 5,6 milioni di un anno fa. L’a 3,2 milioni (con effetto positivo dall'applicazione del nuovo IFRS 16 per 0,2 milioni) rispetto ai 3,6 milioni dell’anno precedente.Ilsi attesta ad un valore di 1,6 milioni (con effetto nullo dall'applicazione del nuovo IFRS 16), rispetto a2,3 milioni dello stesso periodo del 2018.Laal 30 giugno 2019 è negativa per 56,4 milioni (-50,2 al netto dell’effetto del nuovo IFRS 16) rispetto a -45,4 milioni al 31 dicembre 2018 e a -54,8 milioni al 30 giugno 2018.La società stima che ie l'di fine anno "dal Piano Industriale 2018-2023" diffuso al mercato lo scorso luglio.