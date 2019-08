Marriott International: delude la trimestrale, titolo va giù

Marriott International

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il titoloche al Nasdaq cede l'1,37%.Il gruppo alberghiero USA ha chiuso il secondo trimestre con un utili pari a 232 milioni di dollari, ovvero 69 centesimi per azione, contri i 667 milioni, (1,87 dollari per azione) registrato nello stesso periodo di un anno fa.Su base rettificata l'EPS si è attestato a 1,56 dollari, in linea con il consensus., contro i 5,50 miliardi attesi dagli analisti.