Stabile la Borsa di New York

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a -0,07% sul; sulla stessa linea, resta piatto l', con chiusura su 6.857 punti (+0,11%). Sui livelli della vigilia il(-0,1%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(+0,09%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,51%),(+0,43%) e(+0,41%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,73%),(-0,73%) e(-0,48%).Tra gli operatori cresce l'attesa verso la riunione della Federal Reserve della prossima settimana del 9 e 10 dicembre. La, con i future che ora prezzano circa l’87% di probabilità, in un contesto di crescente preoccupazione per i recenti dati deboli sul lavoro e i più ampi segnali di raffreddamento economico.Gli occhi sono oggi puntati sul rilascio di venerdì dell’, l’Indice dei Prezzi delle Spese per Consumi Personali (PCE), che è la misura dell’inflazione preferita dalla Fed.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,66%),(+2,16%),(+1,77%) e(+1,45%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,21%.Calo deciso per, che segna un -1,83%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,52%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,41%.Tra i(+3,46%),(+3,28%),(+2,92%) e(+2,38%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,43%.In apnea, che arretra del 4,13%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,47%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,21%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)16:00: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 52 punti; preced. 51 punti)14:30: Produttività, trimestrale (preced. 3,3%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (preced. 1%)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,9%).