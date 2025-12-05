Stabile la Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia
, riportando una variazione pari a -0,07% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500
, con chiusura su 6.857 punti (+0,11%). Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(-0,1%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,09%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti beni industriali
(+0,51%), informatica
(+0,43%) e telecomunicazioni
(+0,41%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori sanitario
(-0,73%), beni di consumo per l'ufficio
(-0,73%) e materiali
(-0,48%).
Tra gli operatori cresce l'attesa verso la riunione della Federal Reserve della prossima settimana del 9 e 10 dicembre. La probabilità di una riduzione di 25 punti base è aumentata
, con i future che ora prezzano circa l’87% di probabilità, in un contesto di crescente preoccupazione per i recenti dati deboli sul lavoro e i più ampi segnali di raffreddamento economico.
Gli occhi sono oggi puntati sul rilascio di venerdì dell’indicatore mensile dell’inflazione core ritardato
, l’Indice dei Prezzi delle Spese per Consumi Personali (PCE), che è la misura dell’inflazione preferita dalla Fed.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Salesforce
(+3,66%), Nvidia
(+2,16%), IBM
(+1,77%) e Verizon Communication
(+1,45%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su 3M
, che ha chiuso a -2,21%.
Calo deciso per United Health
, che segna un -1,83%.
Sotto pressione Amgen
, con un forte ribasso dell'1,52%.
Giornata fiacca per Amazon
, che segna un calo dell'1,41%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Meta Platforms
(+3,46%), AppLovin
(+3,28%), Fortinet
(+2,92%) e Intuit
(+2,38%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Intel
, che ha archiviato la seduta a -7,43%.
In apnea ON Semiconductor
, che arretra del 4,13%.
Soffre Marriott International
, che evidenzia una perdita del 3,47%.
Preda dei venditori Micron Technology
, con un decremento del 3,21%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Venerdì 05/12/2025
16:00 USA
: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
16:00 USA
: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 52 punti; preced. 51 punti) Martedì 09/12/2025
14:30 USA
: Produttività, trimestrale (preced. 3,3%)
14:30 USA
: Costo unitario lavoro, trimestrale (preced. 1%) Mercoledì 10/12/2025
14:30 USA
: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,9%).