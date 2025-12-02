ICF International in rally grazie a un upgrade

Icf International

(Teleborsa) - Grande giornata perche sta mettendo a segno un rialzo del 4,39%.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta da Canaccord Genuity che ha alzato il giudizio sulla società di consulenza a "buy" da "hold".Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Si indebolisce il quadro tecnico di, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 79,18 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 83,01. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 77,07.