ICF International in rally grazie a un upgrade

(Teleborsa) - Grande giornata per Icf International
che sta mettendo a segno un rialzo del 4,39%.
A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta da Canaccord Genuity che ha alzato il giudizio sulla società di consulenza a "buy" da "hold".
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Icf International
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Si indebolisce il quadro tecnico di Icf International
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 79,18 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 83,01. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 77,07.