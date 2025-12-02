Milano 17:04
43.469 +0,48%
Nasdaq 17:05
25.594 +0,99%
Dow Jones 17:05
47.586 +0,63%
Londra 17:05
9.714 +0,12%
Francoforte 17:05
23.784 +0,83%

ICF International in rally grazie a un upgrade

Finanza, Consensus
ICF International in rally grazie a un upgrade
(Teleborsa) - Grande giornata per Icf International che sta mettendo a segno un rialzo del 4,39%.

A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta da Canaccord Genuity che ha alzato il giudizio sulla società di consulenza a "buy" da "hold".

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Icf International rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Si indebolisce il quadro tecnico di Icf International, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 79,18 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 83,01. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 77,07.
Condividi
```