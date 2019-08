Piazza Affari viaggia poco sopra la parità

FTSE MIB

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee, dopo la debacle della vigilia e la chiusura pesante di Wall Street Tokyo sull' acuirsi delle tensioni commerciali tra USA e Cina . Washington ha accusato Pechino di manipolare le valute, dopo che lo yuan è sceso ai minimi da oltre 11 anni., buone notizie per gli ordini all'industria della Germania , tornati a salire nel mese di giugno.L'è sostanzialmente stabile su 1,12. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%, sui massimi da sei anni . Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,84%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,17% a quota +205 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,53%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,47%, piatta, che tiene la parità, mentreavanza dello 0,65%.. Consolida i livelli della vigilia il(+0,33%); negativo il(-0,18%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,68%),(+1,31%) e(+1,16%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-1,27%) e(-0,57%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,13%) e(+2,01%): Hsbc ha alzato il target price da 23 a 25 euro, confermando il rating buy. In luce(+1,76%) e(+1,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,35%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,88%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,78%.Tra i(+4,23%),(+3,20%),(+2,60%) e(+2,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,23% dopo la semestral e.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,07%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,98%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,38%.