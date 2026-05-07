Piazza Affari in rosso: crolla Campari, soffre il settore oil con Brent sotto i 100 dollari

(Teleborsa) - Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente
, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.
A Piazza Affari
spicca il crollo di Campari
dopo la pubblicazioni dei conti
nella serata di ieri. Male anche il settore oil con il prezzo del Brent
che è sceso
di nuovo sotto i 100 dollari al barile
mentre aumentano le speranze di un accordo in Medio Oriente tra Usa e Iran.
Guidano il listino Poste Italiane
, che ha presentato il migliore primo trimestre della propria storia
con ricavi
a 3,455 miliardi di euro (+8,0% anno su anno), EBIT
adjusted a 905 milioni (+13,6%) e utile netto a 617 milioni (+3,3%), e Tim
con conti che hanno rispettato le attese del managment
, nonostante la richiesta di risarcimento
di Sky
da 1,9 miliardi
per le perdite subite a causa delle violazione delle norme antitrust legata a un accordo del 2021 sulla distribuzione delle partite di Serie A.
Sul fronte macroeconomico, scivolano, ma meno delle attese,
le vendite al dettaglio
dell'Eurozona
a marzo. Secondo l'Eurostat, su base mensile, le vendite registrano una variazione negativa dello 0,1% contro il -0,3% stimato dal consensus e rispetto al -0,3% del mese precedente (dato rivisto da -0,2%). Il saldo delle partite correnti francese mostra
a marzo invece un deficit
di 8,2 miliardi di euro
, rispetto al disavanzo di 1,5 miliardi di euro di febbraio.
Lieve aumento per l'euro / dollaro USA
, che mostra un rialzo dello 0,21%. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.735,8 dollari l'oncia.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +73 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,73%. Tra i mercati del Vecchio Continente
sostanzialmente invariato Francoforte
, che riporta un moderato -0,16%, sottotono Londra
che mostra una limatura dello 0,68%, e resta vicino alla parità Parigi
(-0,01%).
Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%, mentre, al contrario, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 52.159 punti, sui livelli della vigilia.
Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,68%); come pure, in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,22%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Telecom Italia
(+2,74%), Poste Italiane
(+2,15%), Moncler
(+1,66%) e Nexi
(+1,45%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari
, che ottiene -12,74%.
Pessima performance per Tenaris
, che registra un ribasso del 5,99%.
Spicca la prestazione negativa di Saipem
, che scende del 3,79%. BPER Banca
scende del 2,42%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Ferragamo
(+9,18%), Brembo
(+6,29%), Safilo
(+3,96%) e BFF Bank
(+3,73%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su NewPrinces
, che continua la seduta con -1,64%.
Calo deciso per Ascopiave
, che segna un -1,62%.
Sotto pressione Ferretti
, con un forte ribasso dell'1,58%.
Deludente MARR
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.