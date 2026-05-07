Milano 12:51
49.668 -0,06%
Nasdaq 6-mag
28.599 0,00%
Dow Jones 6-mag
49.911 +1,24%
Londra 12:51
10.374 -0,62%
Francoforte 12:51
24.884 -0,14%

Piazza Affari in rosso: crolla Campari, soffre il settore oil con Brent sotto i 100 dollari

Commento, Finanza, Spread
Piazza Affari in rosso: crolla Campari, soffre il settore oil con Brent sotto i 100 dollari
(Teleborsa) - Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.

A Piazza Affari spicca il crollo di Campari dopo la pubblicazioni dei conti nella serata di ieri. Male anche il settore oil con il prezzo del Brent che è sceso di nuovo sotto i 100 dollari al barile mentre aumentano le speranze di un accordo in Medio Oriente tra Usa e Iran.

Guidano il listino Poste Italiane, che ha presentato il migliore primo trimestre della propria storia con ricavi a 3,455 miliardi di euro (+8,0% anno su anno), EBIT adjusted a 905 milioni (+13,6%) e utile netto a 617 milioni (+3,3%), e Tim con conti che hanno rispettato le attese del managment, nonostante la richiesta di risarcimento di Sky da 1,9 miliardi per le perdite subite a causa delle violazione delle norme antitrust legata a un accordo del 2021 sulla distribuzione delle partite di Serie A.

Sul fronte macroeconomico, scivolano, ma meno delle attese, le vendite al dettaglio dell'Eurozona a marzo. Secondo l'Eurostat, su base mensile, le vendite registrano una variazione negativa dello 0,1% contro il -0,3% stimato dal consensus e rispetto al -0,3% del mese precedente (dato rivisto da -0,2%). Il saldo delle partite correnti francese mostra a marzo invece un deficit di 8,2 miliardi di euro, rispetto al disavanzo di 1,5 miliardi di euro di febbraio.

Lieve aumento per l'euro / dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,21%. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.735,8 dollari l'oncia.
Sulla parità lo spread, che rimane a quota +73 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,73%.

Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato -0,16%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,68%, e resta vicino alla parità Parigi (-0,01%).

Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%, mentre, al contrario, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 52.159 punti, sui livelli della vigilia.

Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,68%); come pure, in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,22%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Telecom Italia (+2,74%), Poste Italiane (+2,15%), Moncler (+1,66%) e Nexi (+1,45%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari, che ottiene -12,74%.

Pessima performance per Tenaris, che registra un ribasso del 5,99%.

Spicca la prestazione negativa di Saipem, che scende del 3,79%.

BPER Banca scende del 2,42%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Ferragamo (+9,18%), Brembo (+6,29%), Safilo (+3,96%) e BFF Bank (+3,73%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su NewPrinces, che continua la seduta con -1,64%.

Calo deciso per Ascopiave, che segna un -1,62%.

Sotto pressione Ferretti, con un forte ribasso dell'1,58%.

Deludente MARR, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Condividi
```