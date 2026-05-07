Partenza cauta per i listini europei, a Milano bene Poste e Tim dopo i conti

(Teleborsa) - Si muove all'insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee
, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia.
A Piazza Affari
dominano le trimestrali. Partenza positiva per Poste Italiane
che ha presentato il migliore primo trimestre della propria storia
, registrando ricavi
a 3,455 miliardi di euro (+8,0% anno su anno), EBIT
adjusted a 905 milioni (+13,6%) e utile netto a 617 milioni (+3,3%). Bene anche Tim
con conti che hanno rispettato le attese del managment
, nonostante la richiesta di risarcimento
di Sky
da 1,9 miliardi
per le perdite subite a causa delle violazione delle norme antitrust legata a un accordo del 2021 sulla distribuzione delle partite di Serie A.
In territorio positivo anche Nexi
, che ha chiuso la prima parte dell'anno
con ricavi
e utili
in leggera crescita, e Fineco
che ha registrato
nei primi tre mesi dell’anno un utile netto
di 162,2 milioni di euro (-1,2%) e ricavi
per 342,9 milioni (+4,1%)
Partenza in salita invece per Bper
che ha chiuso il primo trimestre
con un utile ordinario
pari a 549 milioni
. I ricavi core sono risultati pari a 1,768 miliardi grazie a un margine di interesse pari a 1,087 miliardi e a commissioni nette per 680,9 milioni. Male anche Campari
che ha chiuso il periodo
con una crescita organica
delle vendite del 2,9%.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dell'1,03%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,43%, scendendo fino a 92,77 dollari per barile.
In discesa lo spread
, che retrocede a quota +71 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,68%. Tra i mercati del Vecchio Continente
resistente Francoforte
, che segna un piccolo aumento dello 0,29%, sottotono Londra
che mostra una limatura dello 0,45%, e Parigi
avanza dello 0,65%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 49.788 punti, mentre, al contrario, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 52.373 punti.
Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,74%); come pure, in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,65%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, sostenuta Brunello Cucinelli
, con un discreto guadagno del 3,21%.
Buoni spunti su Poste Italiane
, che mostra un ampio vantaggio del 2,86%.
Ben impostata Telecom Italia
, che mostra un incremento del 2,74%.
Tonica Moncler
che evidenzia un bel vantaggio del 2,29%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Campari
, che continua la seduta con -10,91%.
Vendite a piene mani su Tenaris
, che soffre un decremento del 5,92%.
Pessima performance per Saipem
, che registra un ribasso del 4,64%.
Si concentrano le vendite su ENI
, che soffre un calo del 3,00%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Ferragamo
(+5,57%), Safilo
(+3,38%), Webuild
(+3,00%) e BFF Bank
(+2,81%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Revo Insurance
, che continua la seduta con -2,46%.
Vendite su D'Amico
, che registra un ribasso dell'1,87%.
Seduta negativa per Ascopiave
, che mostra una perdita dell'1,77%.
Sotto pressione Acea
, che accusa un calo dell'1,70%.