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Partenza cauta per i listini europei, a Milano bene Poste e Tim dopo i conti

Commento, Finanza
Partenza cauta per i listini europei, a Milano bene Poste e Tim dopo i conti
(Teleborsa) - Si muove all'insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia.

A Piazza Affari dominano le trimestrali. Partenza positiva per Poste Italiane che ha presentato il migliore primo trimestre della propria storia, registrando ricavi a 3,455 miliardi di euro (+8,0% anno su anno), EBIT adjusted a 905 milioni (+13,6%) e utile netto a 617 milioni (+3,3%). Bene anche Tim con conti che hanno rispettato le attese del managment, nonostante la richiesta di risarcimento di Sky da 1,9 miliardi per le perdite subite a causa delle violazione delle norme antitrust legata a un accordo del 2021 sulla distribuzione delle partite di Serie A.

In territorio positivo anche Nexi, che ha chiuso la prima parte dell'anno con ricavi e utili in leggera crescita, e Fineco che ha registrato nei primi tre mesi dell’anno un utile netto di 162,2 milioni di euro (-1,2%) e ricavi per 342,9 milioni (+4,1%)

Partenza in salita invece per Bper che ha chiuso il primo trimestre con un utile ordinario pari a 549 milioni. I ricavi core sono risultati pari a 1,768 miliardi grazie a un margine di interesse pari a 1,087 miliardi e a commissioni nette per 680,9 milioni. Male anche Campari che ha chiuso il periodo con una crescita organica delle vendite del 2,9%.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dell'1,03%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,43%, scendendo fino a 92,77 dollari per barile.

In discesa lo spread, che retrocede a quota +71 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,68%.

Tra i mercati del Vecchio Continente resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,29%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,45%, e Parigi avanza dello 0,65%.

Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 49.788 punti, mentre, al contrario, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 52.373 punti.

Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,74%); come pure, in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,65%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, sostenuta Brunello Cucinelli, con un discreto guadagno del 3,21%.

Buoni spunti su Poste Italiane, che mostra un ampio vantaggio del 2,86%.

Ben impostata Telecom Italia, che mostra un incremento del 2,74%.

Tonica Moncler che evidenzia un bel vantaggio del 2,29%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Campari, che continua la seduta con -10,91%.

Vendite a piene mani su Tenaris, che soffre un decremento del 5,92%.

Pessima performance per Saipem, che registra un ribasso del 4,64%.

Si concentrano le vendite su ENI, che soffre un calo del 3,00%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Ferragamo (+5,57%), Safilo (+3,38%), Webuild (+3,00%) e BFF Bank (+2,81%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Revo Insurance, che continua la seduta con -2,46%.

Vendite su D'Amico, che registra un ribasso dell'1,87%.

Seduta negativa per Ascopiave, che mostra una perdita dell'1,77%.

Sotto pressione Acea, che accusa un calo dell'1,70%.
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