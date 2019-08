Si muove in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane (+0,80%), acquisti a mani basse su STMicroelectronics

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

Ftse SmallCap

TAS

(Teleborsa) - Scambi positivi per il, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 60.059, in crescita dello 0,80%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a quota 527 dopo aver avviato la seduta a 531.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,27%.Tra le azioni del, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,52%.