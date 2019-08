L’imprenditoria genovese reclama la Gronda

(Teleborsa) - Genova si appresta a vivere il tragico anniversario del, avvenuto alla vigilia di ferragosto di un anno fa, che ha causato 43 vittime, cancellato l’identità di interi quartieri sottostanti quella infrastruttura e soprattutto aperto una ferita profonda nella città e nel territorio, provocando un dissesto logistico permanente al tessuto economico e industriale.Mentre ci si prepara al giorno del ricordo e si lavora alla costruzione del ponte progettato da Renzo Piano, il mondo imprenditoriale genovese tuona letteralmente all’idea di non vedere aperti i cantieri della. La crociata è partita nel gennaio scorso con la pubblicazione di un manifesto a sostegno dell’opera, il cui blocco, ribadito dal ministro Toninelli, cifre alla mano penalizza i diversi comparti produttivi.Se il turismo regge, ma solo per il movimento dei passeggeri delle crociere (oltre il 50% in più nel primo semestre dell’anno) e dell’aeroporto (+ 4.7%), mentre sono in flessione le presenze nelle strutture ricettive (circa il 7% in meno), il. La mancanza di una infrastruttura logistica che consenta di aggirare la città di Genova, liberando le arterie dal traffico pesante e minimizzando l’impatto sul tessuto urbano, frena ogni possibilità di ripresa e capacità di attrarre investimenti sul fronte della logistica.