Hong Kong, operazioni aeroportuali ancora sospese, ritorna il cibo

(Teleborsa) - Ancora disagi a causa delle violente proteste all'. Sospese per il secondo giorno, dopo sole 24 ore di chiusura, hanno però ricominciato ad essere sovraffollate a causa della presenza di migliaia di manifestanti.Si registra inoltre una notevole confusione da parte dei passeggeri.diverse compagnie aeree stanno man mano pubblicando aggiornamenti in tempo reale sui propri siti.L'. Laha dichiarato che i servizi di check-in all'aeroporto sono stati sospesi fino a nuovo avviso." e di "consigliare vivamente" ai passeggeri di controllare lo stato del volo "di volta in volta"."., nel frattempo, con un messaggio sul suo sito Web,. Sembra inoltre che labbia espresso preoccupazione per la situazione a Hong Kong e abbia di conseguenza chiesto un'inchiesta immediata su comportamenti delle forze dell'ordine nei confronti dei manifestanti.