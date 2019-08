Toscana vara piano investimenti per sostegno filiera vitivinicola

(Teleborsa) - Arrivano risorse per le, con l'obiettivo di rafforzare le strutture aziendali e migliorare la competitività complessiva del comparto, uno dei più importanti del Made in Italy. Laha approvato le disposizioni con cui dare attuazione alla misura degli. Inoltre sono stati definiti i criteri dida applicare alle domande di sostegno per la predisposizione della, relativamente alla campagna vitivinicola 2019/2020.Il provvedimento è finalizzato adper migliorare il rendimento globale delle imprese, a cui viene, che potrebbe aumentare in fase di rimodulazione. Alla misura potranno accedere le imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività: laottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;conferito dai soci, e acquistato anche ai fini della sua commercializzazione.delle nostre imprese vitivinicole - ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura e foreste, Marco- è uno degli obiettivi primari, considerando che lae il sostegno a tutti i soggetti coinvolti diventa un elemento cruciale per poter garantire competitività".