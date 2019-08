Castelli, investimenti pubblici base prossima manovra

(Teleborsa) - Un punto importante, evidenziato dalLaura. Il Ministro, in un post suha evidenziato i problemi riguardanti gli investimenti pubblici: "Purtroppo è sempre la solita storia: non lo capisci fino a che non ci passi - dichiara il Ministro - ora che anche i numeri della Germania traballano , anche lì si rispolverano antiche e ottime ricette: gli"."Questa è stata la direttrice di un anno e mezzo di Governo - evidenzia la Castelli - ma abbiamosolo al CIPE e molti altri in diversi settori. E ne abbiamo programmati decide nei settori strategici. Gli investimenti pubblici sono la base della prossima manovra, cui stiamo lavorando". "Tra i temi che anche i tedeschi guardano - continua il post -. Come il nostro “Piano Casa Mia”, che prevede interventi di ricostruzione e recupero di edifici o ex aree industriali dismesse"."L'Italia ha bisogno di un, aggiuntivo rispetto alle competenze regionali, che punti a ricostruire e riqualificare edilizia vecchia e inefficiente dal punto di vista energetico. Noi ci siamo! E sono convinta - conclude il Ministro - che ci siano i margini peraffinché questi investimenti siano esclusi dai vincoli di bilancio”.