Meeting di Rimini, tra i padiglioni Nestlè presenta Nutripiatto

Nestlé

(Teleborsa) -. Questa edizione risulta ancora più ricca di spazi e idee per l'Sulla scia dei tempi che corrono, dove una corretta alimentazione ed un'. Questo strumento è rivolto ai bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni, con il fine di promuovere i principi di un'alimentazione sana e bilanciata. Nutripiatto rientra infatti nel programma internazionale Nestlé for Healthier Kids, cheIl kit, che sarà presentato al Meeting di Rimini, consiste in un"È stata questa ampia richiesta di kit, pervenuta in breve tempo attraverso il sito e agli altri canali, a spingerci a portare anche al Meeting questo progetto. -- L'entusiasmo e il forte interesse dei nostri stakeholder nei confronti di Nutripiatto, oltre alle numerose richieste proattive di kit, ci hanno fatto capire fin da subito quanto sia vasta la necessità di soluzioni e consigli pratici a supporto dell'."