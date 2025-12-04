OPA Palingeo, Panel di Borsa ha tenuto conto della parte non monetaria dell'offerta di ICOP

ICOP

Palingeo

(Teleborsa) - Il, composto da Emanuele Rimini, Carlo Ambrogio Favero e Matteo Rescigno, hacon cui ha aumentato da 6,0 a 6,61 euro per azione il prezzo dell'OPA disu, dopo l'apertura della procedura su richiesta di Indépendance AM. La richiesta dell'investitore francese ha visto le adesioni anche di Horizon Scf (1,3% del capitale sociale), Lorenzo Guiggiani, Luigi Narducci, Thomas Avolio per conto di RedFish Capital (4% del capitale).Il Panel ha esaminato l'accordo tra ICOP e FLS Holding, all'epoca azionista di maggioranza di Palingeo, sull'acquisto del 61,89% del capitale mediante una. In particolare, si era convenuto che FLS Holding ricevesse: un corrispettivo in denaro pari a 6,00 euro per azione Palingeo per complessive 1.539.000 azioni della predetta società; e 1.728.000 azioni ICOP a fronte del conferimento nella stessa ICOP delle restanti 2.736.000 azioni Palingeo. Al 13 giugno 2025, le azioni Palingeo risultavano negoziate a 5,44 euro per azione e le azioni ICOP erano quotate a 10,70 euro per azione. Dal semplice raffronto di tali valutazioni emerge un premio di circa + 10,3% rispetto all'ultimo prezzo ufficiale di chiusura per la parte che prevede il corrispettivo in contanti ed un premio di circa il + 24% per la parte che prevede il corrispettivo in azioni.L'andamento dei prezzi del titolo Palingeo risulta coerente con "l'" e quindi esprime una media definita. Diversamente, il titolo ICOP presenta un, non in linea con l'ipotesi di stazionarietà, atteso che la media non è definita. Inoltre, dall'esame del titolo Palingeo emerge una chiara tendenza di ritorno dello stesso alla media ponderata per i volumi di 5,61, mentre il titolo ICOP presenta un trend differente, che fa sì che non ci sia alcuna evidenza di ritorno verso la media ponderata per i volumi di 9,48.Il Panel ha sostenuto che "il corrispettivo ottenuto da FLS Holding per effetto del trasferimento del controllo di Palingeo abbia riguardato anche ladell'operazione e che di tale componente,, si debba tener conto in ottica equitativa ai fini di una rideterminazione del prezzo dell'offerta pubblica di acquisto".