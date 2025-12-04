Milano 17:35
OPA Palingeo, Panel di Borsa ha tenuto conto della parte non monetaria dell'offerta di ICOP

(Teleborsa) - Il Panel di Borsa Italiana, composto da Emanuele Rimini, Carlo Ambrogio Favero e Matteo Rescigno, ha rilasciato una serie di informazioni sulla decisione con cui ha aumentato da 6,0 a 6,61 euro per azione il prezzo dell'OPA di ICOP su Palingeo, dopo l'apertura della procedura su richiesta di Indépendance AM. La richiesta dell'investitore francese ha visto le adesioni anche di Horizon Scf (1,3% del capitale sociale), Lorenzo Guiggiani, Luigi Narducci, Thomas Avolio per conto di RedFish Capital (4% del capitale).

Il Panel ha esaminato l'accordo tra ICOP e FLS Holding, all'epoca azionista di maggioranza di Palingeo, sull'acquisto del 61,89% del capitale mediante una combinazione di contanti e azioni. In particolare, si era convenuto che FLS Holding ricevesse: un corrispettivo in denaro pari a 6,00 euro per azione Palingeo per complessive 1.539.000 azioni della predetta società; e 1.728.000 azioni ICOP a fronte del conferimento nella stessa ICOP delle restanti 2.736.000 azioni Palingeo. Al 13 giugno 2025, le azioni Palingeo risultavano negoziate a 5,44 euro per azione e le azioni ICOP erano quotate a 10,70 euro per azione. Dal semplice raffronto di tali valutazioni emerge un premio di circa + 10,3% rispetto all'ultimo prezzo ufficiale di chiusura per la parte che prevede il corrispettivo in contanti ed un premio di circa il + 24% per la parte che prevede il corrispettivo in azioni.

L'andamento dei prezzi del titolo Palingeo risulta coerente con "l'ipotesi di stazionarietà" e quindi esprime una media definita. Diversamente, il titolo ICOP presenta un chiaro trend ascendente, non in linea con l'ipotesi di stazionarietà, atteso che la media non è definita. Inoltre, dall'esame del titolo Palingeo emerge una chiara tendenza di ritorno dello stesso alla media ponderata per i volumi di 5,61, mentre il titolo ICOP presenta un trend differente, che fa sì che non ci sia alcuna evidenza di ritorno verso la media ponderata per i volumi di 9,48.

Il Panel ha sostenuto che "il corrispettivo ottenuto da FLS Holding per effetto del trasferimento del controllo di Palingeo abbia riguardato anche la parte non monetaria dell'operazione e che di tale componente, tutt'altro che poco significativa nell'ambito di una valutazione complessiva, si debba tener conto in ottica equitativa ai fini di una rideterminazione del prezzo dell'offerta pubblica di acquisto".
