Quota 100: ad agosto via 11mila statali. Nel 2019 250mila uscite stimate

(Teleborsa) - I dati certi ancora non ci sono ma, secondo quanto appreso dall'Ansa,Questo è, infatti, il primo mese utile per andare via dalla Pubblica amministrazione attraverso il nuovo meccanismo di pensione anticipata, che somma età e contributi.Per il 2019 sono stimate in totale 250 mila uscite, mezzo milione per i prossimi anni.Numeri che, perrappresentano"L'occupazione da aprile a giugno 2019 ha registrato una crescita consistente rispetto ai tre mesi precedenti (+0,5%, pari a +124 mila unità). Inoltre, sempre a giugno, il tasso di disoccupazione è sceso finalmente a 9,7%. Un grande risultato reso possibile solamente grazie a Quota 100, considerato che il nostro Paese ha attraversato un periodo di crescita prossimo allo zero", afferma Durigon.