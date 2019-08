Crisi, Savona: "Europa e Bce impreparate, hanno commesso errori"

(Teleborsa) -In particolare, Savona, punta il dito contro il, e critica la mancanza di visione alla base degli interventi realizzati dasul debito pubblico.se la Bce interviene sul debito pubblico italiano che ne ha bisogno, perché è oggetto di speculazione, ma poi interviene anche su quello tedesco che non ne ha bisogno, in questo modo gli interventi della banca centrale calmierano ma non risolvono. In tale contestoin modo che Paesi come l'Italia possano liberare risorse per gli investimenti pubblici". Attuando laper l'economista, si aiuterebbero i conti pubblici italiani e allo stesso tempo si fermerebbe il deflusso di investimenti dall'Europa verso il mercato dei T-Bond Usa.Nella, afferma Savona,con un patto che sarebbe credibile "soprattutto se la Bce sarà aggressiva e l'Italia si impegna a rivedere integralmente la sua struttura di bilancio in modo che il rapporto debito/Pil si avvicini allo zero".SullaSavona afferma che. "Lega e Cinquestelle – ha aggiunto il Professore – hanno provato a unire le due parti del Paese: quella che chiede assistenza e quella che più produce, ma poi le due parti hanno iniziato a dividersi, il sistema si è spaccato su questi elementi".