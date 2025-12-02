FT, Bce gela von der Leyen: no a garanzie per maxi prestito a Kiev

(Teleborsa) - "La Bce rifiuta di fornire garanzie per il prestito da 140 miliardi di euro all'Ucraina".
Lo riporta il Financial Times
ricostruendo che secondo diversi funzionari, la Bce "ha concluso che la proposta della Commissione europea viola il suo mandato" e sottolineando che "aumentano le difficoltà di Bruxelles nel raccogliere il gigantesco prestito a fronte delle attività della banca centrale russa immobilizzate presso Euroclear, il depositario belga di titoli.
Secondo il piano della Commissione europea, i paesi dell'Ue fornirebbero garanzie statali per assicurare la condivisione del rischio di rimborso del prestito di 140 miliardi di euro concesso all'Ucraina.
Tuttavia, i funzionari della Commissione temono che i paesi non sarebbero in grado di raccogliere rapidamente il denaro in caso di emergenza e questo potrebbe mettere sotto pressione i mercati, si legge sul Ft.
In particolare, i funzionari - s
econdo quanto viene ricostruito - hanno chiesto alla Bce "se potesse fungere da prestatore di ultima istanza per Euroclear Bank, il braccio finanziario dell'istituzione belga, al fine di evitare una crisi di liquidità, secondo quanto riferito da quattro persone informate sulle discussioni. I funzionari della Bce hanno comunicato alla Commissione che ciò era impossibile".
Intanto, il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul
ritiene che l’Ucraina
potrebbe essere costretta a fare “dolorose concessioni” nel processo per porre fine alla guerra di aggressione della Russia. “Questo sarà senza dubbio un processo estremamente difficile per l’Ucraina, che potrebbe culminare in un referendum“,
ha dichiarato Wadephul al Neue Osnabrücker Zeitung. I cittadini ucraini dovranno quindi decidere se accettare o meno le condizioni per porre fine alla guerra,
ha aggiunto, riferendosi alla richiesta russa di ampie concessioni territoriali. “È compito della diplomazia elaborare compromessi che le parti in conflitto possano sostenere
. In definitiva, ciò comporterà sempre concessioni dolorose”, ha sottolineato il ministro. Allo stesso tempo, ha sottolineato Wadephul, grazie agli sforzi diplomatici internazionali, la possibilità di un cessate il fuoco “non è mai stata così grande” come ora.