FT, Bce gela von der Leyen: no a garanzie per maxi prestito a Kiev

(Teleborsa) -Lo riporta il Financial Times ricostruendo che secondo diversi funzionari, la Bce "ha concluso che la proposta della Commissione europea viola il suo mandato" e sottolineando che "aumentano le difficoltà di Bruxelles nel raccogliere il gigantesco prestito a fronte delle attività della banca centrale russa immobilizzate presso Euroclear, il depositario belga di titoli.Secondo il piano della Commissione europea, i paesi dell'Ue fornirebbero garanzie statali per assicurare la condivisione del rischio di rimborso del prestito dTuttavia, i funzionari della Commissione temono che i paesi non sarebbero in grado di raccogliere rapidamente il denaro in caso di emergenza e questo potrebbe mettere sotto pressione i mercati, si legge sul Ft.In particolare, i fecondo quanto viene ricostruito - hanno chiesto alla Bce "se potesse fungere da prestatore di ultima istanza per Euroclear Bank, il braccio finanziario dell'istituzione belga, al fine di evitare una crisi di liquidità, secondo quanto riferito da quattro persone informate sulle discussioni. I funzionari dellaIntanto, il ministro degli Esteri tedescoritiene che l’potrebbe essere costretta a fareha dichiarato Wha aggiunto, riferendosi alla richiesta russa di ampie concessioni territoriali.. In definitiva, ciò comporterà sempre concessioni dolorose”, ha sottolineato il ministro. Allo stesso tempo, ha sottolineato Wadephul, grazie agli sforzi diplomatici internazionali, l