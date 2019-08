A Linate bilancio positivo del primo mese di cantiere

(Teleborsa) - A Linate si sta avvicinando la scadenza del primo mese di cantiere, aperto il 27 luglio scorso, e tutto procede secondo cronoprogramma. I lavori principali riguarda il rifacimento della pista e dei raccordi, ma si procede in parallelo all’adeguamento e ammodernamento di infrastrutture e apparati di servizio all’aerostazione. Diversamente da come si può immaginare, il terminal del Forlanini è abitato dagli addetti al bar e all’edicola, i cui clienti non possono che essere i dipendenti Sea, Enac e Enav, le forze dell’ordine, e gli operai e tecnici delle ditte incaricate dei lavori.Gli ambienti del Forlanini saranno riaperti al pubblico prima dell’alba del 27 ottobre prossimo, con primo decollo previsto alle 6 del mattino. Fino ad allora si procederà alacremente per rispettare i tempi e garantire la piena fruizione dei servizi. In pieno rifacimento il Bhs, sistema di gestione e smistamento bagagli, che disporrà di quattro macchine a scansione tridimensionale e arriverà a processare 4.800 bagagli/ora, così come si sta agendo sul corpo F dell’aerostazione, dove il piano terra sarà destinato agli imbarchi, quello superiore ospiterà l’area commerciale e della ristorazione. Da questo corpo, dove i lavori si protrarranno fino a marzo 2020, si accederà attraverso i pontili 4 e 5 a una struttura provvisoria dotata di 8 gate.Completamente rimosso il mantello della pista di volo lungo i 2.440 metri di lunghezza per 60 di larghezza, si procede alla stabilizzazione del terreno, cui seguirà la posa di tre strati di asfalto di composizione diversificata. Nel frattempo si provvederà a eseguire le opere di canalizzazione pluviale e predisporre i sottosistemi per la segnaletica a led.