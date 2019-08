Ocean Viking, l'appello del sindaco di Lampedusa: "Non lasciateci soli"

(Teleborsa) - "Lampedusa non ce la fa più., ci sono duecento migranti, la maggior parte arrivati da soli, per una capacità di 96 posti.."Lo ha detto ilriferendosi alla situazione di sostanziale isolamento in cui è lasciata l'isola che da anni è il primo approdo per i migranti proveniente dall'Africa., la cui situazione fisica e psicologica continua a peggiorare a causa dei molti giorni in mare.Ma a terra la situazione richiede forse maggior attenzione,: "Il centro di accoglienza è saturo e la Ocean Viking è più vicina alla costa siciliana che alla nostra isola, non sarebbe logico per lui tornare qui, ma non possiamo mai dire è finita, non diamo più accoglienza a nessuno.. Se c'è un problema legale, di responsabilità penale, lo giudicheremo sul campo."Il Sindaco conclude conper quanto sta succedendo sull'isola: ". Prima che qualcuno qui si arrabbi un po' troppo."