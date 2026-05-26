Algebris Climatech investe 3 milioni di euro in CorPower Ocean

(Teleborsa) - A seguito della comunicazione di CorPower Ocean relativa all'avvenuta registrazione delle azioni nell'ambito del round di finanziamento di Serie B, Algebris ha annunciato un investimento di circa 3 milioni di euro tramite Algebris Climatech, la strategia di venture capital dedicata alle tecnologie per la decarbonizzazione, in CorPower Ocean AB, società pioniera nello sviluppo di tecnologie ad alta efficienza per l'energia dal moto ondoso.



L'investimento rientra in un round di Serie B, con la partecipazione dell'European Innovation Council Fund (EIC Fund), ed è finalizzato a supportare lo sviluppo delle soluzioni chiavi in mano di CorPower Ocean, con l'obiettivo di affermare l'energia dal moto ondoso come fonte energetica consolidata e bancabile.



Fondata a Stoccolma nel 2012, CorPower Ocean è impegnata a trasformare le onde in una fonte stabile, sostenibile e scalabile di elettricità pulita, rendendo possibile una produzione a zero emissioni disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I suoi convertitori di energia sono progettati per resistere alle condizioni marine più estreme, garantendo al contempo una produzione energetica costante e affidabile. Il convertitore sviluppato ha già dimostrato in Portogallo la capacità di resistere alle tempeste e di produrre energia, e CorPower Ocean sta ora portando avanti un percorso di sviluppo del prodotto e certificazione verso parchi per l'energia dal moto ondoso pre-commerciali e bancabili.



"Siamo entusiasti di collaborare con CorPower Ocean nell'ambito del round di finanziamento di Serie B e di sostenerne il team nel portare sui mercati globali le sue soluzioni robuste ed efficienti per l'energia dal moto ondoso - dichiara Stefano Ferrari, Partner di Algebris Climatech - L'energia dal moto ondoso è stata a lungo una componente poco valorizzata nel panorama dell'energia pulita, e CorPower Ocean combina una tecnologia differenziata, un percorso di certificazione rigoroso e una chiara ambizione industriale. Questo investimento riflette la nostra convinzione che il potenziale energetico degli oceani possa diventare una componente fondamentale di un sistema energetico globale sostenibile".

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