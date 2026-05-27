LU-VE, fondi depositano liste per rinnovo di CdA e collegio sindacale

(Teleborsa) - Gli investitori istituzionali hanno depositato liste di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di LU-VE previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci. Le liste sono state composte con il supporto di Chaberton Partners, advisor esterno e indipendente. I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di circa il 5,1% delle azioni ordinarie della società.



La lista presentata per il consiglio di amministrazione è composta da: 1. Carlo Paris 2. Maria Beatrice Francesca Gerosa. La lista presentata per il collegio sindacale è composta da: Sindaco effettivo 1. Mara Palacino, Sindaco supplente 1. Nathalie Brazzelli.



Lo comunica il coordinatore del Comitato dei gestori, Alberto Zorzi, per conto di: Algebris Investments, Anima SGR, Arca Fondi SGR, BancoPosta Fondi SGR, Eurizon Capital SGR, Kairos Partners SGR, Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediobanca SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR, Mediolanum International Funds Limited e Symphonia SGR.

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