FinecoBank, conferma dei requisiti di Amministratori e Sindaci e convocazione dell’Assemblea Straordinaria

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank , previa verifica da parte del Comitato Nomine, ha accertato, inter alia, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, dei criteri di correttezza e competenza, nonché la dedizione di tempo e il rispetto degli specifici limiti al cumulo degli incarichi in capo agli Amministratori nominati dall’Assemblea dei Soci del 29 aprile u.s. e l’assenza di situazioni impeditive e sospensive, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.



Le verifiche, spiega una nota, sono state effettuate sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dagli interessati, nonché delle informazioni a disposizione della Società relative agli eventuali rapporti (creditizi, commerciali/professionali e di lavoro dipendente, nonché cariche rilevanti ricoperte) intrattenuti con la Banca dagli esponenti e dagli altri soggetti ad essi riferibili, valutati anche in termini di significatività e sostanzialità.



Per quanto riguarda, in particolare, l’indipendenza: sono risultati indipendenti i Signori Consiglieri Francesco Saita, Maria Alessandra Zunino de Pignier, Alessandra Antonelli, Mauro Baragiola, Giancarla Branda, Maria Lucia Candida, Roberto Ruggero Capone, Fabio De Ferrari; Francesca Dominici, Marin Gueorguiev, Silvia Merlo, Matteo Bruno Renzulli; è risultato non indipendente l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Signor Alessandro Foti.



Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato l’adeguatezza della composizione dell’organo nel suo complesso, nonché la corrispondenza tra la composizione quali-quantitativa dell’organo amministrativo ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.



Verifica dei requisiti dei sindaci

Con riferimento ai componenti dell’organo di controllo, il Collegio Sindacale ha accertato in capo ai Sig.ri Luisa Marina Pasotti (Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale), Riccardo Losi (Sindaco effettivo), Giacomo Ramenghi (Sindaco effettivo), Lucia Montecamozzo (Sindaco supplente) e Marco Salvatore (Sindaco supplente), nominati dall’Assemblea degli Azionisti dello scorso 29 aprile, la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, dei criteri di correttezza e competenza, nonché – ove applicabili – i criteri di dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa pro tempore vigente, dal documento “Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.” (il “Profilo del Collegio”) e dalla ulteriore normativa interna di riferimento; è stata altresì accertata l’assenza di situazioni impeditive e sospensive.



Il Collegio Sindacale ha, inoltre, verificato con esito positivo: l’adeguatezza della composizione dell’organo di controllo nel suo complesso, nonché la sua rispondenza tra la sua composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale ai sensi del Profilo del Collegio e quella effettiva risultante dal processo di nomina; la sussistenza nei confronti dei Sindaci del requisito di indipendenza ai sensi della normativa applicabile, constatando che gli stessi sono, altresì, in possesso di indipendenza di giudizio.



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per il giorno 29 giugno 2026, al fine di deliberare sulla modifica degli articoli 15, 17 e 22 dello Statuto sociale al fine di introdurre e disciplinare la nuova figura del Condirettore Generale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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