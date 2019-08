Seduta molto negativa per il comparto tecnologico a Milano (-3,95%), flessione scomposta per Eurotech

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa dell'Ilha chiuso la giornata a quota 59.150,9 con una perdita di 2.431,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 516, dopo una partenza a 525.Tra le azioni italiane adel comparto tecnologia, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,47%.Tra leitaliane, risultato negativo per, con una flessione dell'1,21%.Tra le azioni del, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 5,52% sui valori precedenti.Aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,72%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,90% sui valori precedenti.