Appuntamenti e scadenze: settimana del 26 agosto 2019

(Teleborsa) -Vertice G7 - Il 45º vertice del G7 si svolge in Francia a Biarritz. La riunione sarà guidata dal Presidente francese, Emmanuel Macron. Il presidente Donald Tusk e il presidente Jean-Claude Juncker rappresenteranno l'UE al vertice del G7Regno Unito - Borsa di Londra chiusa per festivitàItalia - Chiusura mercato after hours della Borsa di MilanoTesoro - Comunicazione medio-lungo- CDA: Relazione semestraleIVA Comunitaria - Elenchi INTRASTAT mensili - Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Luglio 2019.Tesoro - Asta CTZ - BTP€i- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: BilancioConsiglio dell'UE - Riunione informale dei ministri della difesaBanca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in ItaliaTesoro - Asta BOT- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodoConsiglio dell'UE - Riunione informale dei ministri degli affari esteri - GymnichTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestraleBanca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; €-coinTesoro - Regolamento BOT- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleMod. 730 - Operazioni di conguaglio - Il sostituto trattiene /rimborsa in busta paga al dipendente la somma risultante dal mod. 730.Sospensione feriale dei termini processuali (termine) - Termina oggi la sospensione dei termini processuali riguardanti le giurisdizioni tributarie.