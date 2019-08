Italiaonline, soddisfatta la condizione di efficacia dell'OPA

Italiaonline.

(Teleborsa) -e soddisfatta ladell'offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria suA renderlo noto, la stessa società, riportando i risuoltati dell' avente ad oggetto 12.912.076 azioni ordinarie Italiaonline, in concerto con Libero Acquisition e i suoi controllanti diretti e indiretti, GL Europe Luxembourg e GoldenTree Asset Management Lux.e, pertanto, ove le Adesioni fossero confermate e l'Offerta acquistasse efficacia, l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta e relativo, fatti salvi gli effetti diluitivi sulla partecipazione del 95,02% derivanti dalla eventuale conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in 2.122.536 azioni ordinarie e dell'eventuale emissione delle massime 255.556 azioni ordinarie ai sensi del piano di stock option di Italiaonline che, successivamente alla Data di Pagamento, potrebbero ridurre la soglia rilevante al di sotto del 95%.In caso di avvio della Procedura Congiunta, i titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano aderito all'Offerta (nonché, nel caso in cui si realizzi la Conversione Obbligatoria, i titolari di azioni ordinarie rinvenenti dalla Conversione Obbligatoria) saranno obbligati a trasferire all'Offerente la titolarità delle azioni ordinarie da essi detenute (esercizio diritto di acquisto delle azioni residue).A seguito deldelBorsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle Azioni Ordinarie dalla quotazione sul MTA, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del diritto stesso. Ilterminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del(estremo incluso). Pertanto, il 12 settembre 2019 rappresenta il termine ultimo per aderire all'Offerta.