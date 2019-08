Megvii punta al mercato di Hong Kong

Alibaba

(Teleborsa) - La società cinese attiva nell'intelligenza artificiale (AI)ha presentato. Questa èdal colosso dell'e-commercee da imprese statali comeil braccio di private equity della banca asiatica.Tra i prodotti AI di Megvii spiccano lae gli. Il primo, in particolar modo, è un tassello fondamentale del piano messo in atto da Pechino per diventare un leader mondiale nella tecnologia dell'intelligenza artificiale entro il 2030.Proprio nell'ambito di tale obiettivo,, elemento che ha fatto da traino alladi quest'ultima.Megvii ha infatti registrato ricavi per(circa 199,7 milioni di dollari), con un. Nei primi sei mesi del 2019, ha invece subito una contrazione degli stessi, raccogliendo 948,9 milioni di yuan.Esistono chiaramenteper il successo della società asiatica, che deve fare i conti fra cui glitra Stati Uniti e Cina. Nonostante questi possibili ostacoli la società ha comunque espresso. Non nono noti al momento ancora i dettagli rrelativi alle tempistiche ed al prezzo.