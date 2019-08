Amazon lancia nuove offerte per servizio sicurezza Eero

Amazon

(Teleborsa) -sta lanciando, il servizio diche aiuta i proprietari di un sistema di rete Wi-Fi a proteggere le proprie reti domestiche.Fondati a San Francisco nel 2014, iin tutta la casa utilizzando la tecnologia di rete mesh. Nello specifico questi sono progettati per sostituire il router Wi-Fi tradizionale, l'estensione della connessione Wi-Fi e il ripetitore Internet in una casa da due a quattro camere da letto e posizionare, al loro posto, più unità intorno all'abitazione e fornire una copertura più performante.Le nuove funzionalità del servizio in abbonamento includono Eero Secure ed Eero Secure +, chiamato più semplicemente "Eero Plus". Il primo tiene traccia della navigazione eche potrebbero essere infettati da malware o phishing. E viene anche fornito con il parental control.Eero Secure + offre le stesse funzionalità di Eero Secure mache nasconde i dati che attraversano la tua rete, unche ti offre la possibilità di gestire tutte le tue password e ilMalwarebytes.Il titolo Amazon nel Pre-market segna a Wall Street un calo dello 0,44%.