Si muove in territorio negativo il comparto tecnologico a Milano (-1,01%)

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

FTSE MIB

STMicroelectronics

mid-cap

Sesa

Reply

Ftse SmallCap

TAS

Exprivia

Eurotech

(Teleborsa) - Scambi negativi per l', in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha chiuso a 59.225,9, in diminuzione di 606,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina gli scambi in tono negativo a 518, dopo aver avviato la seduta a 520.Tra i titoli del, risultato negativo per, con una flessione dell'1,05%.Tra leitaliane, debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,90%.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,85%.Tra le azioni del, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -2,77%.A picco, che chiude gli scambi con un pessimo -2,59%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,70% sui valori precedenti.