Trump: "Fed non può stare mentalmente al passo di altri Paesi"

(Teleborsa) - Nuoveda parte delverso la"La nostra Federal Reserve. Al G7 in Francia tutti gli altri leader erano frastornati da quanto in basso i loro costi sugli interessi siano scesi. La Germania viene di fatto pagata per prendere in prestito denaro".Lo ha scritto su Twitter il Presidente americano, secondo cui la Fed "non ha idea" di quello che sta facendo.Il 31 luglio scorso la Fed ha annunciato la. Il taglio è stato di 25 punti base al 2-2,25%.