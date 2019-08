OCSE, entro il 2050 in Italia più pensionati che lavoratori

(Teleborsa) - Uno studio dell'fotografa un quadro abbastanza pessimistico sul mercato del lavoro in. Secondo il rapporto, ci sarannoentro ilGli over-50 inattivi o pensionati potranno, non solo nel Belpaese ma anche in, dove il rischio è quello di un rapporto uno a uno per gliL'Organizzazione invita i governi a promuovere "maggiori e migliori opportunità di lavoro in età avanzata per proteggere gli standard di vita e la sostenibilità delle finanze pubbliche". Molti i progressi compiuti pera continuare a lavorare fino, tuttavia l'età effettiva in cui gli anziani escono dal lavoro èNecessario, secondo l'OCSE, unae migliori condizioni in generale per promuovere una. Un lungo orario di lavoro puòe impedire ad alcune. Cattive condizioni di lavoro in giovane età possono portare ain età avanzata.