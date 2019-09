Governo M5s - Pd: già 30mila voti su Rousseau

(Teleborsa) - Boom di voti sulla piattaforma Rousseau per un possibile Governo Conte Bis. "- comunica l'Associazione della Casaleggio Associati - . Abbiamo gestito 24.000 connessioni in contemporanea con picchi di 1.200 richieste al secondo. Si tratta di un record storico per Rousseau: un traffico addirittura 10-12 volte superiore rispetto a quello del primo turno di votazioni per la scelta dei candidati alle europee".Ieri, 2 settembre 2019, il leader pentastellatoaveva detto ai suoi ministri e sottosegretari uscenti che la nascita del nuovo Governo dipenderà proprio da questo voto