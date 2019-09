Imprese, in Italia 1 imprenditore su 4 arriva da fuori Regione

(Teleborsa) -. Almeno è questo il dato che emerge dai dati elaborati daal secondo trimestre 2019.In dettaglio, ilsu 7,5 milioni in totale. Di questi,con differenze anche notevoli tra Regioni: in Lombardia gli italiani sono il 65% (a Milano il 68%), mentre al contrario a Prato il 62% è straniero.: qui 46% di chi fa impresa, considerando tutte le cariche, arriva da fuori Lombardia (256 mila su 554 mila) contro una media regionale del 32,5% (443 mila su 1,4 milioni) e italiana del 25%.Dopo Milano, a livello nazionale, vengono con circa il 40%(7 mila cariche su 18 mila),(16 mila su 40 mila) e(9 mila su 23 mila), che superano Imperia in classifica rispetto allo scorso anno (12 mila su 30 mila).dove il 38% degli imprenditori viene da fuori Lazio, con 194 mila su 507 mila. Supera il 35% la presenza di imprenditori nati fuori regione anche a Prato, Savona, La Spezia, Bologna e Genova.. Un dato che emerge dall'internazionalizzazione, ma anche dalla mobilità sul territorio nazionale e locale", spiega, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi."I fattori principali - spiega Dettori - sono la vicinanza alla filiera del settore in cui operano, la dotazione di servizi e infrastrutture, la disponibilità di personale adeguato, la presenza dei distributori, la vicinanza diretta con la clientela.".