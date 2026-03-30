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Fiducia imprese Unione Europea in marzo
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30 marzo 2026 - 11.05
Unione Europea,
Fiducia imprese in marzo pari a -7 punti
, in aumento rispetto al precedente -7,2 punti (la previsione era -9 punti).
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