Milano 11:43
43.402 +0,05%
Nasdaq 27-mar
23.133 0,00%
Dow Jones 27-mar
45.167 -1,73%
Londra 11:44
10.022 +0,54%
Francoforte 11:43
22.269 -0,14%

Fiducia imprese Unione Europea in marzo

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Fiducia imprese Unione Europea in marzo
Unione Europea, Fiducia imprese in marzo pari a -7 punti, in aumento rispetto al precedente -7,2 punti (la previsione era -9 punti).
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