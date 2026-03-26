Milano 10:31
43.430 -1,33%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 10:31
9.992 -1,14%
Francoforte 10:31
22.586 -1,62%

Italia, Fiducia imprese in marzo

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Fiducia imprese in marzo
Italia, Fiducia imprese in marzo pari a 97,3 punti, in calo rispetto al precedente 97,4 punti.

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
Condividi
```