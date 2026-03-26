Appuntamenti macroeconomici del 26 marzo 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 26/03/2026
00:50 Giappone: Prezzi servizi, annuale (atteso 2,6%; preced. 2,6%)
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -27,3 punti; preced. -24,7 punti)
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 89 punti; preced. 91 punti)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 100 punti; preced. 102 punti)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 0,6%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,3%; preced. 3,3%)
10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 97,4 punti)
10:00 Italia: Fiducia consumatori (preced. 97,4 punti)
13:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 205K unità)
15:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso -49 Mld piedi cubi; preced. 35 Mld piedi cubi)
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