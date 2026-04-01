Giappone, indici Tankan in miglioramento nel primo trimestre

(Teleborsa) - Migliora il sentiment tra le imprese giapponesi. È quanto emerge da sondaggio trimestrale dalla Bank of Japan. Nel primo trimestre, l'indice Tankan relativo alle grandi imprese della manifattura è salito a 17 punti da 16, facendo meglio delle attese degli analisti (16).



Quello delle grandi imprese non manifatturiere è cresciuto a 36 punti (attese per 33), mentre quello delle piccole imprese manifatturiere si porta a 7 punti in linea con il consensus.



Da rilevare che un valore inferiore allo zero segnala che le imprese pessimiste sono più numerose di quelle ottimiste.

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