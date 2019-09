Fisco, Italia prima in Europa per evasione fiscale Iva

(Teleborsa) -. È quanto emerge da unoche ha evidenziato come il nostro Paese contribuisca a un, con unsui 137 miliardi totali.Nello specifico, l'che vede un valore "leggermente ridotto rispetto agli anni precedenti, ma ancora molto elevato".con il 23,8% dietro a Romania (35,5%), Grecia (33,6%) e Lituania (25,3%)., dove in media la perdita riguarda solo l'1% del gettito Iva.Nella gran parte dei paesi comunque, segnala la Commissione, ianche se con risultati dei singoli Stati che "variano ancora in modo significativo"In particolare, si legge nel Rapporto, il. Malta (-7 punti percentuali), Polonia (- 6 punti percentuali) e Cipro (- 4 punti percentuali) "hanno registrato buoni risultati, con una notevole diminuzione delle loro perdite di Iva".Anche altri Sette Stati membri, ossiapercentuali".Il divario dell'Iva è aumentato in Grecia (2,6 %) e in Lettonia (1,9 %) e, in misura marginale, in Germania (0,2%). Il trend dovrebbe proseguire anche nel 2018.", sottolinea il Commissario per gli Affari economici e finanziari"Tuttavia, per conseguire progressi più significativi. Gli Stati membri - conclude Moscovici - non possono permettersi di stare a guardare mentre miliardi di euro vanno persi a causa di pratiche illegali come le frodi a carosello e di incongruenze nel sistema dell'Iva".