Conte Bis, parola al Senato: iniziato dibattito

(Teleborsa) - E' iniziato da pochi minuti il dibattito al Senato dove, oggi martedì 10 settembre, ildovrà superare l'ultimo ostacolo, dopo aver incassato nella giornata di ieriEnnesimo, delicato passaggio per il nuovo esecutivo che adovrà fare i contii. PrevisteIn Aula ci sarà ancheche prenderà la parola intorno alle 14.30. Subito dopo la replica delr nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30,. Prevista, intorno allela chiama per il voto di fiducia. Tuttavia, in una giornata che si annuncia lunga e tesa come quella di ieri,sulla tabella di marcia.- Nel frattempo, il Capo politico del M5s Luigi Di Maio dice la sua su Twitter. Massimo sostegno alle parole del pres. Conte. M5S ha idee chiare: lavoro, imprese, ambiente, scuola, famiglia sono priorità. Ma anche taglio parlamentari e revoca concessioni autostradali