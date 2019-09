Technogym, risultati positivi nei primi sei mesi del 2019

Technogym

(Teleborsa) -. Il Consiglio di Amministrazione della società attiva nel settore degli smart equipment, service e digital per il fitness, lo sport e health e attiva nel più ampio settore del wellness, ha esaminato e approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2019, che ha evidenziato un fatturato in crescita in tutte le aree geografiche, con Nord America +24% e Asia Pacific +20%.rispetto al primo semestre 2018. A cambi costanti la crescita è pari al +6,5%.L'Ebitda Adjusted è pari a 47,4 milioni, +5,8%, rispetto al primo semestre 2018.La Posizione Finanziaria Netta è in miglioramento, a Euro - 31,1 milioni rispetto a - 61,5 di Giugno 2018 e a - 35 milioni di Dicembre 2018.Riflessivo il titolo a Piazza Affari: +0,17%.