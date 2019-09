CdR Advance Capital, ELLE Building: prenotazioni per 3,5 milioni a cantiere non ancora aperto

CdR Advance Capital

(Teleborsa) - Grande interesse per, il nuovo complesso residenziale di via Lattanzio a Milano sviluppato dal Gruppoattraverso l’omonima controllata, che ha dovuto anticipare le vendite delle residenze poiché numerosi sono stati i soggetti che hanno mostrato interesse all'acquisto di singole unità. "", ha commentato, Amministratore Unico di Elle Building Srl.Il progetto, che si concluderà nella prima parte del 2021, si comporrà di due edifici rispettivamente di 10 e 4 piani fuori terra che ospiteranno 14 appartamenti di tagli differenti per un totale di circa 1.400 mq commerciali. Il progetto è stato di recente oggetto di un'operazione di equity crowdfunding , realizzata da Concrete Srl: in soli 16 giorni è stata raggiunta la quota record di 1,5 milioni di euro, target massimo della campagna.