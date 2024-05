Uber, balzo dell'EBITDA nel primo trimestre. Outlook sotto le attese

Uber Technologies

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nei servizi di trasporto in auto e nelle consegne a domicilio, ha chiuso ildel 2024 conin crescita del 20% su base annua a 37,7 miliardi di dollari, o del 21% su base valutaria costante (al di sotto delle aspettative di 37,92 miliardi di dollari), con Mobility a 18,7 miliardi di dollari (+25% YoY o +26% YoY a valuta costante) e Delivery a 17,7 miliardi di dollari (+18% YoY o +17% YoY valuta costante). Idurante il trimestre sono cresciuti del 21% su base annua a 2,6 miliardi, ovvero circa 28 milioni di viaggi in media al giorno.sono cresciuti del 15% su base annua arrivando a 10,1 miliardi di dollari.rettificato di 1,4 miliardi di dollari, in crescita dell'82% su base annua. Ilrettificato come percentuale delle prenotazioni lorde è stato del 3,7%, in aumento rispetto al 2,4% nel primo trimestre del 2023. Laattribuibile a Uber è stata di 654 milioni di dollari, che include un ostacolo netto di 721 milioni di dollari (al lordo delle imposte) dovuto a perdite non realizzate legate alla rivalutazione delle partecipazioni di Uber."I nostri risultati di questo trimestre dimostrano ancora una volta la nostra capacità di garantire una crescita coerente e redditizia su larga scala - ha affermato- Più di 7 milioni di persone ora scelgono di guadagnare in modo flessibile su Uber ogni mese, con guadagni degli autisti di 16,6 miliardi di dollari che continuano a crescere più velocemente rispetto ai nostri ricavi".Per ildel 2024, Uber prevede: Gross Bookings compresi tra 38,75 e 40,25 miliardi di dollari (al di sotto delle stime di 40,04 miliardi di dollari), che rappresentano una crescita su base annua compresa tra il 18% e il 23% su base valutaria costante; EBITDA rettificato compreso tra 1,45 e 1,53 miliardi di dollari, che rappresenta una crescita su base annua compresa tra il 58% e il 67%."Il nostro quadro di crescita pluriennale è sulla buona strada, con un aumento dell'audience del 15% e una frequenza del 6% nel primo trimestre - ha affermato- Abbiamo raggiunto un nuovo record trimestrale per l'EBITDA rettificato, che è cresciuto dell'82% su base annua, e abbiamo generato un free cash flow di 4,2 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi".