CleanBnB, EnVent conferma target price e Outperform

CleanBnB

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha confermato aper azione ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine, mantenendo anche ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 131%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del 2023.Gli analisti scrivono che idi CleanBnB FY23 sono aumentati di quasi il 60% su base annua a 14,8 milioni di euro, ben al di sopra della stima di 13,2 milioni di euro, provenienti da 40,1 milioni di euro di(+53% su base annua) e quasi 100.000 soggiorni (+48%) in oltre 2.400 proprietà (per lo più gestiti con servizi Full Package). L'è stato di 0,7 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto all'anno precedente, grazie a un mix di volumi e misure di efficienza, margine del 5% contro il 4%, inferiore alla stima del 7%.La regolare progressione operativa di CleanBnB ha avuto come risultato unnel 2023 di 0,3 milioni di euro, rispetto a -0,2 milioni di euro nel FY22.di 3,8 milioni di euro a fine anno contro 7 milioni di euro a giugno 2023, per le consuete prenotazioni stagionali inferiori."Lanegli ultimi anni dopo la pandemia è stata relativamente robusta e l'Italia ha maturato la sua reputazione di destinazione turistica attraente a livello internazionale - si legge nella ricerca - Nel 2023 il mercato italiano dell'ospitalità è andato oltre il periodo pre-Covid, nel 2024 è sulla buona strada per superare il valore dell'anno scorso. Secondo Demoskopika, l'estate italiana dovrebbe registrare una crescita sia degli arrivi che dei pernottamenti, rispettivamente del +2% e del +1% su base annua. Eventi come ile leaumenteranno ulteriormente gli arrivi, sia dall'Italia che dall'estero".