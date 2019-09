Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,28%, in attesa della riunione di politica monetaria della Fed della prossima settimana. Incolore l', che archivia la seduta a 2.979,39 punti, sui livelli della vigilia. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,23%; consolida i livelli della vigilia lo(+0,05%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,29%),(+1,00%) e(+0,98%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,61%) e(-0,49%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,97%),(+2,39%),(+2,04%) e(+2,01%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,53%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,89%.Sensibili perdite per, in calo del 2,25%.In apnea, che arretra del 2,20%.(+5,08%),(+3,45%),(+3,26%) e(+3,13%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,25%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,05%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,86%.Affonda, con un ribasso del 3,85%.