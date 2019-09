Trump torna ad attaccare Fed e Powell: vuole i tassi a zero o negativi

(Teleborsa) -. Aumentando le pressioni sulla banca centrale USA, in vista dell'ormai imminente riunione di metà settembre del FOMC, il Presidente americanoè tornato adpesantemente il governatore, o anche a meno, e poi dovrebbe iniziare a rifinanziare il nostro debito", ha twittato il Presidente, aggiungendo "la spesa per interessi potrebbe essere abbassata, allo stesso tempo allungando in modo considerevole la scadenza dei bons. Abbiamo una grande moneta, il potere, e un bilancio…".Uno sfogo che arriva ad una settimana dalla due giorni del, comitato di politica monetaria della banca centrale USA, che quasi certamentedall'attuale 2-2,25%.Ma questo non pare sufficiente alla casa Bianca. "Glidovrebberosempre il. Ma quale inflazione!", lamenta Trump, che la scorsa settimana aveva denunciato l'atteggiamento speculativo degli altri paesi che si rifinanziano con tassi di interesse negativi.