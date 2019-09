La Cina allarga sospensione dei dazi anche a soia e carne di maiale

(Teleborsa) -Pechino, dopo aver deciso nei giorni scorsi di sospendere l'aumento delle aliquote su 16 prodotti made in Usa , in vista della ripresa delle trattative commerciali tra i due paesi, rende noto in data odierna diA divulgare lultimo segnale di allentamento delle tensioni tra Cina e Stati Uniti, prima di un nuovo ciclo di colloqui previsto per ottobre, è. Questa nel comunicato specifica che "la Cina sostiene le imprese interessate che acquistano determinati quantitativi di soia, carne di maiale e altri prodotti agricoli da oggi in conformità con i principi di mercato e le regole dell'OMC"."Si spera - continua la nota - che gliPrima dell'annuncio di queste ulteriori esenzioni tariffarie, nella giornata di giovedì, le imprese cinesi hanno acquistato almeno 10 carichi di soia degli Stati Uniti, gli acquisti più significativi del paese da almeno giugno.Su questi prodotti,