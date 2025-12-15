Milano
Lunedì 15 Dicembre 2025, ore 08.09
Cina, Tasso disoccupazione in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
15 dicembre 2025 - 07.00
Cina,
Tasso disoccupazione in novembre pari a +5,1%
, invariato rispetto al precedente.
(Foto: Jason Lam)
