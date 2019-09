Migranti, Berlino pronta all'accordo UE sugli sbarchi

(Teleborsa) - Lanello spirito della solidarietà europea. A confermarlo è il portavoce del governo tedesco, rispondendo a una domanda in vista del prossimo incontro dei ministri dell'Interno a Malta."La", ha spiegato Seibert."L'Europa - specifica il portavoce di Angela Merkel - ha bisogno di unsul modo in cui gli sbarchi devono e possono essere gestiti nello spirito della solidarietà europea e lo chiediamo da molto tempo".In attesa di capire quali decisioni verranno prese a Malta, Germania e Francia "stanno facendo pressione per un accordo temporaneo", ha proseguito Steffen Seibert. "in cui ci troviamo al momento", ha continuato il portavoce del governo tedesco in conferenza stampa a Berlino.Nel frattempo,: sempre più sono infatti le testimonianze e le prove di torture nei campi libici dove la stessa Guardia Costiera gestirebbe i contatti con i trafficanti di uomini, arrivando a ridurre in schiavitù uomini, donne e ragazzini.